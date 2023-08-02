الاتحاد السعودي ينظم 3 جلسات حوارية بالتعاون مع "مسك" ضمن موسم الجيمرز

وقال مشرف موسم الجيمرز "أرض الأبطال" أحمد البشري: "نفخر بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الجهة التي تهدف للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل في المملكة، وهو الأمر الذي يجعل هذا التعاون مثاليًا؛ حيث نهدف في الاتحاد لتمكين المواهب ورعاية نخبة اللاعبين وتحفيز قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، الذي ينمو بشكل متسارع وبطرق لم نكن لنتخيلها في السنوات الماضية، والدروس المستفادة في الوقت الحاضر ستكون قيّمة لكل من ينخرط في المجال والمشاريع ذات الصلة".