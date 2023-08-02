الاتحاد السعودي ينظم 3 جلسات حوارية بالتعاون مع "مسك" ضمن موسم الجيمرز
أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الجهة المنظمة لموسم الجيمرز" أرض الأبطال" أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، إقامة 3 جلسات حوارية بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" كجزء من أنشطة وفعاليات منطقة مطوري الألعاب GameDev المقدمة من Nine66.
وسيحظى عشاق ومحبو الألعاب والرياضات الإلكترونية بفرصة مميزة لحضور الجلسات الحوارية التي تهدف لإثراء معرفة الحضور وتطوير مهاراتهم في المجال ويقدمها مجموعة من خبراء القطاع، حيث سيتم مناقشة عدة مواضيع؛ وهي: توطين الألعاب، ونمو الألعاب العرضية، وتحويل هواية تطوير الألعاب إلى عمل تجاري مربح.
وستعقد جلسة "توطين الألعاب" بتاريخ 3 أغسطس، وستسلط الضوء على جوانب قيام مطوري الألعاب بصنع ألعاب تتناسب مع المجتمع المحلي وتلبي احتياج السوق العالمي في الوقت ذاته، وسيشارك الخبراء فيها مرئياتهم حول كيفية تحقيق التوازن بين المتطلبات العالمية والحاجة إلى إنشاء ألعاب ذات صلة ثقافية محليًا.
كما ستُعقد جلستان بتاريخ 10 أغسطس، الأولى بعنوان "نمو الألعاب العرضية"، ويتم خلالها استكشاف هذا الاتجاه الجديد وتأثيره على الصناعة، والتعرف بشكل أكبر على الألعاب العرضية ونشأتها وأهميتها الثقافية والاجتماعية، إلى جانب التحديات التي تواجهها، وتكيّف مطوري الألعاب مع التغيرات والتحولات في عالم الألعاب الإلكترونية.
أما الجلسة الثانية بعنوان "تحويل هواية تطوير الألعاب إلى عمل تجاري مربح"، والتي ستقدم معلومات مهمّة حول الاستراتيجيات، واختيار نماذج العمل الأنسب، وبناء خطة تسويقية فعّالة.
وستقدم "مسك" فعالية "Game Jam"، في الفترة من 10 إلى 12 أغسطس، وهي منافسة لصانعي الألعاب تمتد لمدة 48 ساعة، يقوم فيها المصممون، والفنانون، والمطورون، والشغوفون بالمجال، بالتعاون والتنافس لصنع ألعاب إلكترونية، وسيكون مجموع جوائز الفعالية 50.000 ريال.
وقال مشرف موسم الجيمرز "أرض الأبطال" أحمد البشري: "نفخر بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الجهة التي تهدف للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل في المملكة، وهو الأمر الذي يجعل هذا التعاون مثاليًا؛ حيث نهدف في الاتحاد لتمكين المواهب ورعاية نخبة اللاعبين وتحفيز قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، الذي ينمو بشكل متسارع وبطرق لم نكن لنتخيلها في السنوات الماضية، والدروس المستفادة في الوقت الحاضر ستكون قيّمة لكل من ينخرط في المجال والمشاريع ذات الصلة".
وتستهدف نسخة هذا العام من "موسم الجيمرز: أرض الأبطال" تقديم أكثر من 3000 ساعة تدريب لنحو 3500 مشارك، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تقديم ما يزيد على 2000 ساعة تدريب لأكثر من 1000 مشارك العام الماضي.
ومن المقرر تطوير ما يتجاوز 400 لعبة، وزيارة أكثر من 50.000 شخص بما يشمل زيادة مشاركة وحضور الإناث بنسبة 30%.