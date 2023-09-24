"استرداد الرياض".. قصة بطولة رسمها المؤسس ووثقتها "الدارة" بمشرع أشرف عليه خادم الحرمين

تعيش المملكة هذه الأيام فرحة ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين، والتي ارتبطت بأحداث تاريخية غيّرت من مجرى وخارطة الجزيرة العربية، حتى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وعراقة وبطولات المملكة العربية السعودية، والتي كانت لبنة أساسها من الملك المؤسس -طيّب الله ثراه- وسار أبناؤه من بعده على هذا النهج المتين، حتى ارتبطت هذه البلاد بمكانة مرموقة، وتحمل اسمًا عالميًا ومؤثرًا في الكثير من المحافل والميادين.