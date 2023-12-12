شكاوى وتجاوزات وانتحال.. ضبط مُقيمة صومالية تُدير روضة أطفال غير نظامية بجدة

ألقت لجنة إغلاق المواقع المُخالفة (غير المُرخّصة) بتعليم جدة، بمشاركة شرطة المحافظة، والتعليم، ومكتب العمل، وشركة الكهرباء، القبض على مُقيمة من الجنسية الصومالية تُدير روضة أطفال غير نظامية.
وخصّصت المُقيمة موقعيْن مخالفيْن لاستقبال الأطفال في الفترة الصباحية والمسائية أحدهما بحي النهضة، والآخر بحي الياقوت، ولا تحمل التراخيص النظامية اللازمة لتشغيل مثل هذه المواقع التعليمية.
وتمّ رصد عديد من المخالفات ضد المُقيمة أثناء شخوص اللجنة لهذين الموقعين إثر عدة شكاوى من أولياء أمور الطلاب تضمنت تجاوزات عديدة لهذه المُقيمة وسوء تعامل، إضافةً إلى انتحالها شخصية مواطنة سعودية، وعدم تعاونها مع الجهات الرسمية في زيارات سابقة للموقع، وقيامها بتصوير أعضاء اللجنة والدوريات الأمنية، مما استوجب تشكيل فرقة من إدارة الضبط الجنائي والضبط الميداني وأمن المهمات للقبض عليها فوراً، وتسهيل مهمة اللجنة في استكمال إجراءات الإغلاق وفصل التيار الكهربائي عن هذين الموقعين غير النظاميين.
وتمّ تنفيذ عملية القبض على المُقيمة وتسليمها مع المحاضر الرسمية لقسم الشرطة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها، وتحويلها للنيابة العامة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقها.