شكاوى وتجاوزات وانتحال.. ضبط مُقيمة صومالية تُدير روضة أطفال غير نظامية بجدة

وتمّ رصد عديد من المخالفات ضد المُقيمة أثناء شخوص اللجنة لهذين الموقعين إثر عدة شكاوى من أولياء أمور الطلاب تضمنت تجاوزات عديدة لهذه المُقيمة وسوء تعامل، إضافةً إلى انتحالها شخصية مواطنة سعودية، وعدم تعاونها مع الجهات الرسمية في زيارات سابقة للموقع، وقيامها بتصوير أعضاء اللجنة والدوريات الأمنية، مما استوجب تشكيل فرقة من إدارة الضبط الجنائي والضبط الميداني وأمن المهمات للقبض عليها فوراً، وتسهيل مهمة اللجنة في استكمال إجراءات الإغلاق وفصل التيار الكهربائي عن هذين الموقعين غير النظاميين.