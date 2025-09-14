منصة "أعمالي" المملوكة لشركة ثقة تحصد جائزة التميز التقني في الشرق الأوسط 2025
فازت منصة "أعمالي" المملوكة لشركة ثقة بجائزة التميز التقني في الشرق الأوسط لعام 2025، ضمن فئة "التقنية المالية، خدمات تقنية المعلومات"، المقدمة من The Asian Business Review، والتي تعد واحدة من أكبر الجهات المانحة للجوائز في مجال الابتكار التقني في المنطقة.
وتعد منصة أعمالي حلاً مالياً متطوراً يهدف إلى تسهيل إدارة العمليات المالية، حيث توفر أدوات شاملة، وتخدم الأطراف ذات العلاقة من إنجاز معاملاتهم بسهولة وموثوقية، مع التزامها بتطبيق أعلى معايير الحماية والامتثال للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ويؤكد هذا الإنجاز الدور الريادي لمنصة "أعمالي" في دعم التحول الرقمي في قطاع التقنية المالية، حيث تجاوز عدد العمليات المنفذة عبر واجهات الربط أكثر من 16 مليون عملية، مع أكثر من 13 مليون فاتورة مدفوعة، وما يزيد عن مليوني مستخدم ضمن شبكة الموردين والعملاء.
وتواصل المنصة تطوير خدماتها لتكون الشريك المالي الأمثل من خلال تقديم حلول متكاملة لدورة الأعمال تبدأ من إصدار الفواتير وتنتهي بالتسويات المالية ، تعزز الكفاءة التشغيلية وترفع الشفافيه والإمتثال، وتسهم في دعم النمو المستدام في الاقتصاد الرقمي، وللمزيد عن "أعمالي"، يمكنكم زيارة: aamaly.sa