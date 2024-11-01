بعد نجاحها بالرياض وجدة.. "المطاحن الأولى" تطلق مبادرة "المخبز السعودي" بالدمام
أعلنت شركةُ المطاحن الأولى الرائدة في إنتاج وتوزيع منتجات الطحين والأعلاف والسميد بالمملكة، عن انطلاق المرحلة التدريبية الثالثة للعام الثاني من مبادرة المخبز السعودي في مدينة الدمام؛ حيث يأتي هذا التوسع بعد النجاح الملموس الذي حققته المبادرة في مدينتَي الرياض وجدة، التى تستهدف تدريب وتأهيل 50 مشاركًا من المهتمين بمجال إنتاج وتصنيع المخبوزات في المنطقة الشرقية.
وتأتي هذه المبادرة، في نسختها الثانية، تجسيدًا للدور الريادي للشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وهيئة فنون الطهي، مع اعتماد الشهادات من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتمتاز المبادرة بنموذج تدريبي مرن يجمع بين التدريب الحضوري في المدن الرئيسية والتدريب عن بُعد في المدن والمحافظات الأخرى؛ مما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين على مستوى المملكة، ويمكن للراغبين في المشاركة الاطلاع على معايير القبول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني: www.firstmills.com/csr/saudi-bakery
وتتميّز المبادرة بتقديم دعم شامل للمتدربين؛ حيث تلتزم شركة المطاحن الأولى بتزويد رواد الأعمال الذين يؤسسون مشاريعهم خلال الأشهر الستة الأولى بعد التدريب بمنتجات الطحين والخبرات اللازمة لضمان نجاح مشاريعهم.
ويشرف على البرنامج نخبة من المختصين والخبراء في القطاع، مستخدمين أحدث الأساليب التدريبية العملية؛ حيث سيحصل المشاركون في نهاية البرنامج على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ مما يؤهلهم للدخول إلى سوق العمل بكفاءة عالية.
يُذكَر أن شركة المطاحن الأولى تأسست عام 2017م إثر خصخصة الهيئة العامة للأمن الغذائي، وتعدّ اليوم من الشركات الرائدة في إنتاج وتوزيع منتجات الطحين والأعلاف في المملكة. وتضمّ الشركةُ أربعةَ فروع رئيسية في كلٍّ من: جدة والقصيم وتبوك والأحساء.