بعد نجاحها بالرياض وجدة.. "المطاحن الأولى" تطلق مبادرة "المخبز السعودي" بالدمام

أعلنت شركةُ المطاحن الأولى الرائدة في إنتاج وتوزيع منتجات الطحين والأعلاف والسميد بالمملكة، عن انطلاق المرحلة التدريبية الثالثة للعام الثاني من مبادرة المخبز السعودي في مدينة الدمام؛ حيث يأتي هذا التوسع بعد النجاح الملموس الذي حققته المبادرة في مدينتَي الرياض وجدة، التى تستهدف تدريب وتأهيل 50 مشاركًا من المهتمين بمجال إنتاج وتصنيع المخبوزات في المنطقة الشرقية.