"الضمان الاجتماعي" يوضح آلية احتساب دخول الطلب دورة دراسة الأهلية بعد إعادة التقديم

أوضح الضمان الاجتماعي والتمكين، كيفية احتساب دخول الطلب دورة دراسة الأهلية بعد إعادة تقديم الطلب أو تحديث البيانات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).
وكشف عن أن وقت دراسة الأهلية يتم قبل يوم 9 من كل شهر ميلادي، فيما يتم الإعلان عنها بداية من اليوم الـ 27 من الشهر.
وأكّد "الضمان" في إنفوجراف له، أن آلية احتساب دخول الطلب دورة دراسة الأهلية تتم عند إعادة تقديم الطلب أو تحديث البيانات من تاريخ 1 إلى 8 بالشهر الميلادي، وستتم دراسة الأهلية في الشهر نفسه، بينما ترحل للشهر التالي في حال كان تقديم الطلب أو تعديل البيانات بعد تاريخ 9 ميلادي.