"الضمان الاجتماعي" يوضح آلية احتساب دخول الطلب دورة دراسة الأهلية بعد إعادة التقديم

وأكّد "الضمان" في إنفوجراف له، أن آلية احتساب دخول الطلب دورة دراسة الأهلية تتم عند إعادة تقديم الطلب أو تحديث البيانات من تاريخ 1 إلى 8 بالشهر الميلادي، وستتم دراسة الأهلية في الشهر نفسه، بينما ترحل للشهر التالي في حال كان تقديم الطلب أو تعديل البيانات بعد تاريخ 9 ميلادي.