أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لإنجازات وزارة التجارة بالمنطقة

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، مدير عام فرع وزارة التجارة بتبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري؛ الذي أطلعه على إيجازٍ عن أعمال الفرع بالمنطقة والأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك وخدمة قطاع الأعمال في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها.