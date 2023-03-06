"الموارد البشرية" تتيح 10 مهن جديدة للاستقدام لفئة العمالة المنزلية عبر "مساند"

وتعمل منصة مساند على تنظيم وأتمتة عملية الاستقدام بشكل متكامل، حيث تُسهم بتقديم رحلة استقدام متكاملة تبدأ من خلال تمكين العميل من استعراض كل مكاتب الاستقدام في المملكة واختيار الأنسب له حسب مجموعة من المعطيات؛ ومنها تحديد الجنسية والمهن والأسعار، أو الاطلاع على تقييم العملاء السابقين وغيره دون الحاجة إلى زيارة المكتب.