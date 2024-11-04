بالفيديو.. "المقبل" لـ"سبق": السرعة سبب رئيس لحوادث الطرق وتقنيات الرصد أسهمت في إنقاذ الأرواح

وأضاف "المقبل"؛ في تصريح خاص لـ "سبق"، خلال افتتاح "مؤتمر الطرق للسلامة والاستدامة" أمس، والذي يُنظَّم بالتعاون بين الهيئة العامة للطرق والاتحاد الدولي للطرق، أن الجهود المبذولة من الجهات المعنية، خاصة وزارة النقل، حقّقت قفزة نوعية كبيرة في تقليل نسب الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، حيث انخفضت من 28 وفاة لكل 100 ألف شخص إلى أقل من 13، مؤكداً أن الهدف القادم هو خفض النسبة إلى أقل من 5 حالات وفاة لكل 100 ألف شخص.