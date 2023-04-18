"السبر": زكاة الفطر من العبادات الجليلة التي يختتم بها رمضان ويجوز إخراجها عبر التطبيقات

أوضح الداعية الإسلامي، الشيخ محمد السبر، أن من العبادات الجليلة التي يختم بها شهر رمضان زكاة الفطر التي فرضها النبي ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعيرٍ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين.