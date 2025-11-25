الأمير تركي بن محمد يشكر القيادة بعد فوز "بناء" بجائزة الملك خالد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يحظى به القطاع غير الربحي من دعم واهتمام أسهما في تعزيز أثره وتمكينه من أداء دوره التنموي في المجتمع.
جاء ذلك بعد فوز جمعية بناء بالمركز الأول في جائزة الملك خالد للتميز لعام 2025م، حيث أكد سموه أن هذا الإنجاز يعكس التطور النوعي الذي يشهده القطاع غير الربحي في الأداء والعمل المؤسسي، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة – حفظها الله –.
ووجّه سموه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، على دعمه واهتمامه بالجمعية، مشيرًا إلى أن لهذا الدعم أثرًا كبيرًا في تحقيق هذا الإنجاز الوطني.
كما أعرب عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد، وللقائمين على الجائزة، مثمنًا جهودهم في تعزيز التميز المؤسسي في القطاع غير الربحي، ومؤكدًا أن الجائزة أصبحت حافزًا للجهات والمؤسسات لتجويد خدماتها وتطوير أدائها.
وأوضح سموه أن هذا الفوز يُعد ثمرة للعمل المؤسسي والبرامج النوعية التي تقدمها الجمعية لخدمة الأيتام والأرامل، وسعيها للمساهمة في التنمية وتمكين المستفيدين ورفع جودة حياتهم.
وهنّأ سموه مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفريق العمل والمتطوعين في الجمعية، مشيدًا بجهودهم المتواصلة، وداعيًا إلى الاستمرار في العمل بما يعزز أثر الجمعية التنموي والإنساني.