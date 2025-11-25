الأمير تركي بن محمد يشكر القيادة بعد فوز "بناء" بجائزة الملك خالد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يحظى به القطاع غير الربحي من دعم واهتمام أسهما في تعزيز أثره وتمكينه من أداء دوره التنموي في المجتمع.