التحالف السعودي الباكستاني.. من تاريخ الأخوة إلى شراكة استراتيجية راسخة

من الجدير بالذكر أن الشراكة بين الدولتين تتجاوز المصالح الآنية لتصبح مظلة شاملة للأمن، الاقتصاد، والثقافة. إنها شراكة تتجدد كل يوم وتزداد رسوخًا مع كل تحدٍ جديد، لتؤكد أن مستقبل المنطقة لا يمكن أن ينفصل عن هذا التحالف الاستراتيجي.