"العمري": إيذاء الحيوانات جريمة عقوبتها تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين

حذَّر أحمد العمري، رئيس شعبة الرفق بالحيوان بوزارة البيئة، من خطورة إيذاء وتعذيب الحيوانات، إذ يُعتبر ذلك من الجرائم والعقوبات الموجبة للتوقيف، مشيرًا إلى أن عقوبتها تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 10 ملايين.
وفي التفاصيل، أوضح "العمري" لقناة الإخبارية أن إيذاء الحيوانات يُعتبر من المخالفات الجسيمة والجرائم الكبيرة والعقوبات الموجبة للتوقيف.
وقال إن عقوبة تعذيب الحيوانات، مثل دهسها أو ركلها أو سحبها أو سحلها، تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 10 ملايين؛ إذ تتم إحالة معذب الحيوان إلى النيابة العامة، وتصدر ضده هذه الأحكام من المحكمة الجزائية.