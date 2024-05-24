"العمري": إيذاء الحيوانات جريمة عقوبتها تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين

حذَّر أحمد العمري، رئيس شعبة الرفق بالحيوان بوزارة البيئة، من خطورة إيذاء وتعذيب الحيوانات، إذ يُعتبر ذلك من الجرائم والعقوبات الموجبة للتوقيف، مشيرًا إلى أن عقوبتها تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 10 ملايين.