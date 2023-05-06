بمشاركة خبراء دوليين.. "المتاحف" تستعد لتنظيم مؤتمر المسكوكات الإسلامية في الرياض

وشهدت هذه الفترة العديدَ من مناهج البحث والدراسة المتعلقة بهذا العلم عن طريق جمع وتصنيف مجموعات النقود، والصنج، والأوزان، والمكاييل، والميداليات المحفوظة في المتاحف الحكومية، والأهلية، وأصحاب المجموعات الخاصة، وأيضًا من خلال عمل بعض الدراسات التحليلية حول هذه المجموعات، إلى أن بدأ التوجه إلى مناهج جديدة للبحث في علم المسكوكات الإسلامية منذ نهاية القرن الماضي وأوائل هذا القرن؛ بهدف استقراء شامل لهذه الوثائق الأثرية المهمة، ودراستها من الناحية الصناعية والفنية.