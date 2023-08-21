"ترشيد" تطلق مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني هيئة الغذاء والدواء بالرياض

وأكّد "الغريري"، أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالي 21 مليون كيلو واط/ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي17 مليون كيلو واط/ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ 19% تقريبًا، وإضافةً إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 6 آلاف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 2000 طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 39 ألف شتلة سنوياً.