وزارة التعليم تطلق حملة لتوعية طلبة المدارس بتهديدات الأمن السيبراني

وتسعى الوزارة من تفعيل هذه الحملة في المدارس إلى تثقيف الطلبة وأولياء الأمور حول مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني المتنوعة، حيث إن الطلاب والطالبات يقضون أوقاتاً طويلة على الإنترنت للدراسة أو اللعب، وكذلك توعية المجتمع التعليمي بطرق الوقاية منها، من خلال التعريف بمفهوم الأمن السيبراني، وإبراز الممارسات السيبرانية الخاطئة، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية.