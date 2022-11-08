"ابن فهيد" يرفع اقتصاد الإبل بالصفقة الأعلى بشراء 24 فردية

وقد سارع الكثير من الملاك المعروفين بالمبادرة في تدعيم منقياتهم بشراء النوادر بمبالغ باهظة تجاوزت معدلات أسعارها، خصوصًا مع دخول أسماء معروفة وجديدة ورجوع أسماء توقّفت منذ سنوات عن المشاركة، وعادت بعد اكتمال التجهيزات للمنافسة على المراكز الأولى في المهرجان، وكانت لها بصمات لافتة في مستوى جمال الإبل في ألوانها الصفر والوضح والحمر والشعل والمجاهيم والشقح.