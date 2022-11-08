"ابن فهيد" يرفع اقتصاد الإبل بالصفقة الأعلى بشراء 24 فردية

شهدت مبيعات أسواق الإبل بالمملكة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، مع قرب انطلاق مهرجان الإبل بالصياهد، الذي يعد الأكبر بالشرق الأوسط، خصوصًا للإبل المؤهلة للمشاركة في المهرجان.
وجرت العديد من الصفقات المميزة، وبمبالغ عالية؛ ومن أبرزها صفقة ضخمة تمت لصالح مالك الإبل حمدان بن عبدالله بن فهيد، الذي اشترى 24 ناقة وضحًا، بمبلغ 47 مليون ريال.
والإبل التي تم شراؤها تعدّ فرديات في لون الوضح، سبق أن شاركت العام الماضي بالمهرجان، وحقّقت سيف الملك مع مالكها خالد العجمي ومن سالم السمي فرديتين.
ونوه "ابن فهيد" إلى الدعم الكبير الذي يحظى به نادي الإبل، من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، حفظهما الله.
وقال: إن المهرجان حقّق مكانة وسمعة دولية واسعة لجذب المشاركين والجمهور؛ لحضور فعالياته المثيرة والتنافسية، بحضور أطيب الإبل في العالم.
وأشاد بجهود نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين، في نجاح المهرجان وتواصل تميزه وإثارته بين المشاركين للحصول على النخب والمراكز الأولى.
من جانبه حدّد نادي الإبل تاريخًا ثابتًا لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، مطلع شهر سبتمبر سنويًّا، وكذلك الإعلان عن إطلاق مهرجانات الإبل بالمناطق المزمع إقامتها قريبًا، بإذن الله تعالى، تحت رعاية نادي الإبل بعد صدور موافقة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على النادي.
وأضحت الأسواق مقصدًا للمهتمين والمستثمرين في المملكة ودول الخليج العربي الراغبين في المشاركة بالشراء، أو التسويق عبر منصات العروض التي يتيحها المهرجان في أسواق الإبل في المملكة.
وقد سارع الكثير من الملاك المعروفين بالمبادرة في تدعيم منقياتهم بشراء النوادر بمبالغ باهظة تجاوزت معدلات أسعارها، خصوصًا مع دخول أسماء معروفة وجديدة ورجوع أسماء توقّفت منذ سنوات عن المشاركة، وعادت بعد اكتمال التجهيزات للمنافسة على المراكز الأولى في المهرجان، وكانت لها بصمات لافتة في مستوى جمال الإبل في ألوانها الصفر والوضح والحمر والشعل والمجاهيم والشقح.
وشهدت صفقات الإبل المجاهيم هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا، نتيجة قوة المنافسة على الشوط وندرة الزين والفرديات وارتفاع أسعارها إلى مبالغ لم تسجل من قبل بدخول أسماء قوية رفعت القيمة السوقية للمجاهيم؛ مثل: حمد بن لبدان، وعبدالعزيز وسليمان بن سليم، وفرحان بن نادر.