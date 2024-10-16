بـ"ولادة الدمام".. إجراء أول جلسة غسيل لأصغر طفل مصاب بفشل كلوي

نجح مستشفى الولادة والأطفال بالدمام (أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي)، في إجراء أول جلسة غسيل كلوي لطفل يبلغ من العمر عامًا و9 أشهر، ويبلغ وزنه 7 كيلوجرامات، وهي أول حالة في الشرقية لطفل بهذا الوزن المنخفض.
وأكدت إدارة المستشفى أن الطفل تم استقباله وهو يعاني من فشل كلوي مزمن نتيجة المرض الوراثي برايمري هايبر أوكزاليوريا Infantile PH1، وهو مرض وراثي نادر؛ حيث تم تركيب القسطرة الدموية الدائمة للطفل بنجاح، وإجراء أول عملية غسيل لطفل بهذا الحجم بالمستشفى ولله الحمد.
وبيّنت إدارة المستشفى أن الطفل بحاجة إلى إجراء الغسيل الكلوي بشكل يومي نتيجة شدة الإصابة بسبب ترسبات مادة الأكساليت oxalate في الكلى؛ مما يؤدي إلى فشل الكلى، وتترسب هذه المادة كذلك في كل أجزاء الجسم منها العظام؛ مما يتطلب غسيلًا دمويًّا مكثفًا من أجل تخفيض مستوى هذه المادة في الدم؛ مشيرة إلى أن هذه الحالة تُعَد الأولى من نوعها في الشرقية بسبب انخفاض الوزن إلى 7 كيلوجرامات.
ونجح المستشفى في استقبال الحالة بسبب توفر الإمكانات والأجهزة المخصصة والدقيقة للتعامل مع الأحجام المنخفضة للأطفال والتي يشرف عليها نخبة من المختصين في هذا المجال بالمستشفى.