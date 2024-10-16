بـ"ولادة الدمام".. إجراء أول جلسة غسيل لأصغر طفل مصاب بفشل كلوي

وبيّنت إدارة المستشفى أن الطفل بحاجة إلى إجراء الغسيل الكلوي بشكل يومي نتيجة شدة الإصابة بسبب ترسبات مادة الأكساليت oxalate في الكلى؛ مما يؤدي إلى فشل الكلى، وتترسب هذه المادة كذلك في كل أجزاء الجسم منها العظام؛ مما يتطلب غسيلًا دمويًّا مكثفًا من أجل تخفيض مستوى هذه المادة في الدم؛ مشيرة إلى أن هذه الحالة تُعَد الأولى من نوعها في الشرقية بسبب انخفاض الوزن إلى 7 كيلوجرامات.