"السديس" يدشّن مبادرة "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا" في المسجد الحرام

دشَّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ مبادرة "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا" في المسجد الحرام.
وتهدف المبادرة إلى توثيق الصلة مع ضيوف الرحمن وتحقيق الأثر الايجابي لقاصدي المسجد الحرام؛ بحملاتٍ يومية وإقامة عديدٍ منها؛ لإثراء تجربة القاصدين مع تقديم الهدايا لهم؛ لرسم السرور على محياهم والفرح لمقدمهم، وسعياً للارتقاء بالخدمات، وتحقيق ما يعين ضيوف الرحمن على أداء عبادتهم بكل يسرٍ وسهولة؛ تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر في خدمة قاصدي وزائري الحرمين الشريفين دينياً.
وفعَّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة: "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا"؛ لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام في موسم حج ١٤٤٥هـ، وتقديم الخدمات الدينية المثلى، وتعزيز مسار الرحلة الإيمانية؛ باستثمار التقانة والتطبيقات الذكية من خلال مسارات إثرائية دينية توعوية طوال موسم الحج، والمشاركة في توزيع المصاحف والهدايا على ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام.
وأكّد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن توعية وإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام واجب عظيم، وشرف كبير للرئاسة ومنسوبيها، حيث وضعت رئاسة الشؤون الدينية شعار "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا" كمرتكز محوري لمنطلقات الرئاسة وفق إستراتيجياتها؛ لإثراء تجربة القاصدين دينيًّا، وتهيئة البيئة التعبدية، وتقديم الخدمات الدينية المثلى بالمسجد الحرام.