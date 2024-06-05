"السديس" يدشّن مبادرة "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا" في المسجد الحرام

وتهدف المبادرة إلى توثيق الصلة مع ضيوف الرحمن وتحقيق الأثر الايجابي لقاصدي المسجد الحرام؛ بحملاتٍ يومية وإقامة عديدٍ منها؛ لإثراء تجربة القاصدين مع تقديم الهدايا لهم؛ لرسم السرور على محياهم والفرح لمقدمهم، وسعياً للارتقاء بالخدمات، وتحقيق ما يعين ضيوف الرحمن على أداء عبادتهم بكل يسرٍ وسهولة؛ تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر في خدمة قاصدي وزائري الحرمين الشريفين دينياً.