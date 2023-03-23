بالفيديو.. أمير الرياض لـ"سبق": الملك سلمان يعطي ويبذل كل ما في وسعه للدين وللأعمال الجليلة

جاء ذلك في تصريح لـ "سبق" بعد حضوره أمس حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الرابعة والعشرين عن الرعاية والدعم اللامحدود التي تجده المسابقة من الملك سلمان طوال 24 عامًا، حيث قال: "هذا أمر تعودنا عليه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، في كل المناسبات يوجد ويعطي ويبذل كل ما في وسعه لهذا الدين وهذه الأعمال الجليلة، والحمد لله تأخذ طريقها إلى النجاح دائمًا بمعاضدة الرجال الذين يُوكل الأمر إليهم لتوليهم".