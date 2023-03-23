بالفيديو.. أمير الرياض لـ"سبق": الملك سلمان يعطي ويبذل كل ما في وسعه للدين وللأعمال الجليلة
ثَمَّنَ الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في تصريح لـ"سبق"، ما تجده جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم من اهتمام كبير ورعاية مستمرة ودعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله طيلة 24 من عمر المسابقة، مؤكدًا أن الملك سلمان يحفظه الله يعطي ويبذل كل ما في وسعه لهذا الدين ولهذه الأعمال الجليلة.
جاء ذلك في تصريح لـ "سبق" بعد حضوره أمس حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الرابعة والعشرين عن الرعاية والدعم اللامحدود التي تجده المسابقة من الملك سلمان طوال 24 عامًا، حيث قال: "هذا أمر تعودنا عليه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، في كل المناسبات يوجد ويعطي ويبذل كل ما في وسعه لهذا الدين وهذه الأعمال الجليلة، والحمد لله تأخذ طريقها إلى النجاح دائمًا بمعاضدة الرجال الذين يُوكل الأمر إليهم لتوليهم".
وعن وصيته للفائزين والمشاركين في المسابقة قال أمير منطقة الرياض لـ"سبق": "أرجو لهم التوفيق وأن يكونوا دعاة خير وبركة لهذا القرآن الكريم"، وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونيابةً عنه، حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس الخميس، حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الرابعة والعشرين، التي نظمتها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية.
شارك في التصفيات النهائية 105 متسابقين ومتسابقات تأهلوا إلى هذه المرحلة من أصل أكثر من 3000 ممن شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة الستة.
وكان الفرع الأول هو فرع القراءات بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير "رواية ودراية"، والفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم، والثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، والرابع: حفظ عشرين جزءًا متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.