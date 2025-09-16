ضبط مستودع لحوم فاسدة في منزل بتبوك.. مصادرة 400 كجم قبل وصولها للمطاعم

ضبطت أمانة منطقة تبوك، ممثلة في وكالة التراخيص والامتثال، منزلًا في حي الروضة حوّله عدد من العمالة إلى مستودع لتخزين لحوم مجهولة المصدر تُقدّر كميتها بـ400 كيلوغرام، جرى تجهيزها لتوزيعها على بعض المطاعم.
وأوضحت الأمانة أنه تمّت مصادرة الكميات المضبوطة حفاظًا على الصحة العامة، فيما ألقت فرق الضبط الميداني القبض على ثلاثة مخالفين جرى تسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت الأمانة أنها ستواصل جولاتها الرقابية المكثفة للتصدي لأي ممارسات مخالفة تهدد صحة وسلامة المستهلكين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق بلدي أو من خلال مركز البلاغات الموحد (940).