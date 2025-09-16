ضبط مستودع لحوم فاسدة في منزل بتبوك.. مصادرة 400 كجم قبل وصولها للمطاعم

ضبطت أمانة منطقة تبوك، ممثلة في وكالة التراخيص والامتثال، منزلًا في حي الروضة حوّله عدد من العمالة إلى مستودع لتخزين لحوم مجهولة المصدر تُقدّر كميتها بـ400 كيلوغرام، جرى تجهيزها لتوزيعها على بعض المطاعم.