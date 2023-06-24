"الجضعي" يتفقد مركز عمليات الحج بهيئة الغذاء والدواء لمتابعة الخطة التشغيلية

ويعمل المركز على مواءمة أعمال الفرق الميدانية الخاصة بالرقابة على الواردات من المنافذ، والتفتيش على المنشآت والمنتجات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتنسيق المستمر مع مراكز وغرف عمليات الحج بالجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب التنسيق مع المنافذ الجوية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومتابعة عمل ممثلي الهيئة باللجان الطبية الميدانية بالمشاعر المقدسة والمدينة المنورة للمواءمة بين الواردات من المنافذ مع ما يتم رصده من خلال زيارات المقرات.