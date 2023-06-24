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"الجضعي" يتفقد مركز عمليات الحج بهيئة الغذاء والدواء لمتابعة الخطة التشغيلية

اطلع على جهود متابعة العمليات اليومية للمهام الرقابية والتنسيق مع فرق التفتيش
هشام الجضعي خلال تفقده مركز عمليات الحج بهيئة الغذاء والدواء
هشام الجضعي خلال تفقده مركز عمليات الحج بهيئة الغذاء والدواء

تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مركز عمليات الحج، التابع للهيئة في فرع القطاع الغربي بجدة، للوقوف على سير أعمال الهيئة ومتابعة الخطة التشغيلية المعتمدة خلال موسم الحج.

واطلع على أبرز مهام المركز كمتابعة العمليات اليومية للمهام الرقابية، والتنسيق مع فرق التفتيش في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومتابعة الإمدادات الطبية لمكاتب شؤون الحجاج.

ويعمل المركز على مواءمة أعمال الفرق الميدانية الخاصة بالرقابة على الواردات من المنافذ، والتفتيش على المنشآت والمنتجات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتنسيق المستمر مع مراكز وغرف عمليات الحج بالجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب التنسيق مع المنافذ الجوية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومتابعة عمل ممثلي الهيئة باللجان الطبية الميدانية بالمشاعر المقدسة والمدينة المنورة للمواءمة بين الواردات من المنافذ مع ما يتم رصده من خلال زيارات المقرات.

الهيئة العامة للغذاء والدواء
جدة
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء
هشام بن سعد الجضعي
موسم حج 1444
مركز عمليات الحج

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