سمو محافظ الأحساء يزور معرض نادي الطيران السعودي

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم "الجمعة"، معرض نادي الطيران السعودي الذي ينظمه النادي بالتعاون مع شركة مطارات الدمام بمطار الأحساء الدولي، يرافقه الدكتور أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكان في استقبال سموّه ممثل شركة مطارات الدمام الأستاذ وليد آل هزاع نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل التجاري المكلف، والأستاذ عايد القاسمي عضو مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، والأستاذ محمد العنزي مدير مطار الأحساء.
وقد اطّلع سموه خلال لقائه مع مجموعة من أعضاء نادي الطيران السعودي وملّاك الطائرات الخفيفة والرياضية على أنشطة الطيران الخاص، التي ينظّمها النادي، وعن فعالية رحلات Fly-in التي تجمع الأعضاء ضمن رحلات جوية جماعية، والذي تهدف إلى تشجيع السياحة والتعرف على الأماكن السياحية والتاريخية لمحافظة الأحساء.
كما قام سموّه بعد ذلك بجولة في ساحة طيران المطار، يرافقه الدكتور أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تفقّد خلالها طائرات المشاركين البالغ عددهم "١٨" مشاركًا من السعودية، وعدد من دول الخليج، وبحضور جماهيري تجاوز أكثر من ٥٠٠٠ زائر من المختصين والعوائل والأطفال.
وأشاد سموه بجهود القائمين على المعرض من مختلف الجهات بالمحافظة، مثمنًا مبادرة نادي الطيران السعودي والتسهيلات التي تم تسخيرها من قبل شركة مطارات الدمام لتنظيم المعرض الذي على استحسان الجميع.