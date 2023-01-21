سمو محافظ الأحساء يزور معرض نادي الطيران السعودي

كما قام سموّه بعد ذلك بجولة في ساحة طيران المطار، يرافقه الدكتور أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تفقّد خلالها طائرات المشاركين البالغ عددهم "١٨" مشاركًا من السعودية، وعدد من دول الخليج، وبحضور جماهيري تجاوز أكثر من ٥٠٠٠ زائر من المختصين والعوائل والأطفال.