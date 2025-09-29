المدينة المنورة .. 3414 صفقة عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 2.7 مليار ريال

وأشار إلى العديد من الطروحات العقارية الاستثمارية التي يجري تنفيذها في منطقة المدينة المنورة، مبينًا أن "مدينة المعرفة الاقتصادية" طرحت عدة مشروعات مماثلة تلبّية لحاجة السوق، ومختلف شرائح المجتمع، كان آخرها مشروع "العلياء" الذي يقع على مساحة تتجاوز (269.000) مترٍ مربع، متضمنًا ألفي وحدة سكنية تقريبًا، باستثمار يتجاوز 3 مليارات ريال شاملًا (70.000) مترٍ مربع من الحدائق الخضراء، والمساحات المفتوحة، وممرات المشاة، ليشكّل وجهة للسكن، والاستثمار، والتركيز على نواحي الاستدامة، وجودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.