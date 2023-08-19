توجيه التهمة رسمياً لشاب سعودي بسرقة حافلة مدرسية في أمريكا

وفي 17 يناير، تمّ تلقي بلاغٍ بسرقة حافلة مدرسية من طراز 2020 تعود لمدرسة ليفينجستون، والتي كانت متوقفة أمام المنزل المهجور، وبعد ذلك بيومين، عُثر على الحافلة في ولاية بنسلفانيا، وعقب وقت قصير تمّ القبض على المتهم في الولاية نفسها وعثر بحوزته على مفاتيح الحافلة.