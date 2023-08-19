توجيه التهمة رسمياً لشاب سعودي بسرقة حافلة مدرسية في أمريكا

وجّه المدعي العام في ولاية نيوجيرسي، التهمة رسمياً ضدّ شابٍ سعودي يبلغ من العمر 22 عاماً بسرقة حافلة مدرسية، ونقلها من ولاية نيوجيرسي إلى ولاية بنسلفانيا.
ووفقاً لتقرير من موقع "Patch" الأمريكي، تلقت السلطات الأمنية في 15 يناير الماضي بلاغاً بدخول شخصٍ إلى منزل مهجور قرب إحدى المدارس في نيوجيرسي، وعثر عند تفتيشه على حقيبة ظهر تحتوي على بعض المعلومات.
وفي 17 يناير، تمّ تلقي بلاغٍ بسرقة حافلة مدرسية من طراز 2020 تعود لمدرسة ليفينجستون، والتي كانت متوقفة أمام المنزل المهجور، وبعد ذلك بيومين، عُثر على الحافلة في ولاية بنسلفانيا، وعقب وقت قصير تمّ القبض على المتهم في الولاية نفسها وعثر بحوزته على مفاتيح الحافلة.
وأفاد مسؤولون في المحكمة بأنه في حال ثبوت التهم، فإن المتهم سيواجه عقوبة بالسجن لا تقل عن 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 250 ألف دولار، ولم يتم تحديد موعد الجلسة المُقبلة في هذه القضية.