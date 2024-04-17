في متحف "حسمى" بتبوك.. كاميرات نادرة توثق تاريخ الإعلام السعودي

يتضمن المتحف الشهير بمنطقة تبوك "حسمى"، ركناً هاماً لتوثيق تاريخ الإعلام السعودي بجملة من الأدوات الإعلامية "المقروءة والمسموعة والمرئية"، إضافة إلى الكاميرات النادرة منها ما يتعلق بالتصوير القديم، مثل كاميرات البوكس القديمة وكاميرات السينما من 16 ملم إلى 35 ملم، وكاميرات تحت الماء، وكاميرات الفلاش التي يزيد عمرها على 100 عام، إضافة إلى أجهزة صوتية ومرئية بمختلف استخداماتها ومهامها القديمة، إلى جانب الإصدارات الأولى لأهم الصحف المحلية والعربية.