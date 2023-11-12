زيارة إمام المسجد الحرام لمملكة البحرين تعزز العلاقات بالأئمة والخطباء وتعظم الرسالة الوسطية للحرمين

واستضافت إدارة الأوقاف السنية البحرينية، فضيلة الشيخ الدكتور بندر بليلة، حيث عقد فضيلته لقاءً مع عددٍ من الأئمة والخطباء البحرينيين؛ أكد فيه: أن للإمامة والخطابة في الدين مقامًا رفيعًا ومنزلة كبيرة، وفي الوقت نفسه هي تكليف خطير، وأمانة عظيمة تقع على أهل العلم، فاجتمع فيها التكليف والتشريف.