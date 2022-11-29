أمير الرياض يُكرّم مصرف الراجحي لدعمه "الوقف الصحي" ومراكز الرعاية الصحية

ويتبنّى مصرف الراجحي عددًا كبيرًا من المشاريع الصحية في جميع مناطق المملكة؛ أبرزها التبرع بمبلغ 70 مليونًا لإنشاء برج مصرف الراجحي الطبي ضمن أوقاف جامعة الملك سعود، ودعم برنامج العقم والإخصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمبلغ 10 ملايين ريال، والتبرع بـ7.8 مليون لإنشاء مركز مصرف الراجحي للعلاج الطبيعي والوظيفي ومكافحة التدخين بمستشفى طريف العام، وكذلك قدّم المصرف دعما بمبلغ 10 ملايين ريال لإنشاء مركز مصرف الراجحي للقسطرة القلبية بمستشفى الرس العام، و6 ملايين لشراء وتجهيز عربتي دم متنقلة مع "وريف الخيرية".