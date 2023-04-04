راتب شهر رمضان.. هل سيخصص لمستلزمات العيد لتفادي الزحام والغلاء؟

وفي هذا السياق، قال أبو محمد: ميزة راتب رمضان أنه أبعدنا عن التسوق في الأيام الأخيرة وتحديدًا قبيل العيد، وهذه عادة سيئة لم نتخلص منها منذ سنوات، وفي هذا العام وبحكم أن راتب العيد يأتي بعد العيد سنتخلص من هذه العادة ومن الساعات الطويلة التي نقضيها في الأسواق وبين المحلات.