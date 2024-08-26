نائب أمير مكة يشهد الحفل الختامي لأكاديمية "كاوست" وينوه بالشراكات العالمية

شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الحفل الختامي لبرامج أكاديمية كاوست لعام 2024، الذي يُعد من أبرز المبادرات التعليمية والتدريبية في المملكة، وذلك ضمن برنامج جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتدريب طلبة الجامعات السعودية (الدفعة الثانية 2024).
وخلال الحفل الذي أقيم في مقر الجامعة بمركز ثول، اطلع الأمير سعود على مراحل البرنامج التدريبي، الذي تنظمه كاوست بالشراكة مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ونيوم، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.
ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة بالمهارات المتقدمة في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، المعلومات الحيوية، والأمن السيبراني.
وتجول نائب أمير منطقة مكة المكرمة في معرض ملصقات مشاريع الخريجين، حيث اطلع على 67 مشروعًا متميزًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمعلومات الحيوية، مما يعكس قدراتهم المبدعة والعملية.
وتضمن برنامج أكاديمية كاوست التدريبي أربع مراحل، بدأت بدورات افتراضية لأكثر من 7 آلاف طالب من الجامعات السعودية، ثم انتقلت إلى تقديم دورات حضورية مكثفة لأكثر من 2800 مشارك.
واختتم البرنامج بترشيح 200 طالب متفوق للابتعاث إلى ست جامعات عالمية، منها جامعة أكسفورد وجامعة تورنتو، بالإضافة إلى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
وأكد مدير عام أكاديمية كاوست، الدكتور سلطان البركاتي، أن هذه الشراكات الدولية تعكس رؤية كاوست الطموحة في تقديم تعليم عالمي متكامل يعتمد على التقنية المتقدمة؛ بهدف إعداد جيل يمتلك مهارات متقدمة تمكنه من مواجهة تحديات المستقبل.
يُذكر أن أكاديمية كاوست تأسست كمنصة للتعليم المستمر في المملكة، وتهدف إلى تعزيز المهارات التقنية في سوق العمل السعودي، من خلال برامج تدريبية تستهدف الطلاب والمهنيين، وتسهم في تطوير المواهب الوطنية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.