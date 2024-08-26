نائب أمير مكة يشهد الحفل الختامي لأكاديمية "كاوست" وينوه بالشراكات العالمية

شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الحفل الختامي لبرامج أكاديمية كاوست لعام 2024، الذي يُعد من أبرز المبادرات التعليمية والتدريبية في المملكة، وذلك ضمن برنامج جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتدريب طلبة الجامعات السعودية (الدفعة الثانية 2024).