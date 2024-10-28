بمشاركة خبراء دوليين.. القمة العالمية للبروبتك تستكمل أعمالها بالرياض

استُكملت لليوم الثاني أعمالُ القمة العالمية للبروبتك " التي تنظمها الهيئة العامة للعقار في العاصمة الرياض برعاية وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبشراكة استراتيجية مع الشركة الوطنية للإسكان NHC، ومشاركة شخصيات بارزة وخبراء ومتخصصين في صناعة العقار والتقنيات العقارية، ومتحدثين دوليين يمثلون 80 دولة من أنحاء العالم.
وأكد المتحدثون في "القمة" أهمية الابتكار في تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة التي ترفع من مستوى رضا المستفيد وتحقق تطلعاته، باستخدام التقنيات الناشئة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها، للنهوض بالقطاع العقاري وتطوير بيئته التنظيمية وتهيئة فرصه الاستثمارية، وتوظيف التقنيات العقارية لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والكفاءة وجعل القطاع العقاري السعودي قائدًا لعمليات التحول الرقمي العقاري على مستوى التجارب العالمية؛ بما يعزز من التنافسية في مجالات (البروبتك PropTech)، ويصنع مجتمعات سكنية حضرية ومستدامة.
كما تشهد "القمة" في يومها الثاني استعراضًا للتقنيات والمنتجات والخدمات المبتكرة وآخر ما توصلت إليه تقنيات البناء الحديث ودور تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل العقار وأتمتة عملياته وخدماته، التي تعمل على إحداث تحول في قطاع العقارات وسبل تنميته؛ لرفع كفاءته وفاعليته وتعزيز دوره في تنويع مصادر الدخل، وتعظم الاستفادة القصوى من التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة في شتى المجالات.
يُذكر أن القمة العالمية للبروبتك تسهم في تشكيل مستقبل القطاع العقاري من خلال تعزيز التعاون العالمي، وتعزيز الممارسات المستدامة وتحديد الحلول المبتكرة، ويمكن وصفها بأنها حدث قيم للممارسين العقاريين والتقنيين الذين يسعون إلى البقاء في الطليعة وتوسيع شبكاتهم والإسهام في تقدم الصناعة.