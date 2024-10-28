بمشاركة خبراء دوليين.. القمة العالمية للبروبتك تستكمل أعمالها بالرياض

كما تشهد "القمة" في يومها الثاني استعراضًا للتقنيات والمنتجات والخدمات المبتكرة وآخر ما توصلت إليه تقنيات البناء الحديث ودور تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل العقار وأتمتة عملياته وخدماته، التي تعمل على إحداث تحول في قطاع العقارات وسبل تنميته؛ لرفع كفاءته وفاعليته وتعزيز دوره في تنويع مصادر الدخل، وتعظم الاستفادة القصوى من التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة في شتى المجالات.