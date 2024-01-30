محليات

"الفقع" قادهم لـ"القوات الخاصة".. ضبط 3 مخالفين لدخولهم محمية الملك سلمان بتبوك دون تصريح

عقوبة دخول المحميات دون تصريح غرامة 5000 ريال.. جرى تسليم المضبوطات للجهة المختصة
"الفقع" قادهم لـ"القوات الخاصة".. ضبط 3 مخالفين لدخولهم محمية الملك سلمان بتبوك دون تصريح

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ثلاثة مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة دخول المناطق المحمية دون تصريح لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع) بمحمية الملك سلمان الملكية بمنطقة تبوك.

وحذّرت القوات من دخول المحميات الملكية والطبيعية دون تصريح لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع)؛ مؤكدةً أن عقوبة دخول المحميات دون تصريح هي غرامة (5000) ريال، وأنه جرى تسليم المضبوطات للجهة المختصة.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
تبوك
الفقع

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