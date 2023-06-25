الشؤون الإسلامية بالرياض تهيّئ "3240" مصلّى وجامعًا لصلاة عيد الأضحى

في مدينة الرياض تمت تهيئة 8 مصليات و1645 جامعًا، و4 مصليات و55 جامعًا في محافظة الدرعية، و19 مصلى و31 جامعًا في الأفلاج، و9 مصليات و24 جامعًا في حوطة بني تميم، و10 مصليات و15 جامعًا في شقراء، و11 مصلى و9 جوامع في ثادق، و4 مصليات و22 جامعًا في رماح، و42 مصلى و81 جامعًا في وادي الدواسر، و4 مصليات و21 جامعًا في ضرماء، و105 مصليات و310 جوامع في الدوادمي، و48 مصلى و12 جامعًا في الرين، ومصلّيَين وثلاثة جوامع في الغاط، و66 مصلى و117 جامعًا في القويعية.