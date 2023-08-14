لتعزيز أسطولها بأكثر من 1500 سيارة.. اتفاقية تجمع "ذيب لتأجير السيارات" و"الوعلان للتجارة"

تعزيزاً لأسطول سياراتها، أبرمت شركة ذيب لتأجير السيارات، اتفاقية مع شركة الوعلان للتجارة في يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023، بالمقر الرئيس للشركة في الرياض، لشراء أكثر من 1500 سيارة، موديل 2024.
تمّ الاتفاق بحضور الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات نايف بن محمد الذييب، وعبدالعزيز الوعلان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الوعلان، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الطرفين والجهات ذات العلاقة.
وتحرص شركة «ذيب لتأجير السيارات»، على تجديد ودعم أسطولها بأحدث وأبرز العلامات والطرازات من السيارات ذات التقنيات الحديثة، حيث تأتي هذه الدفعة من شركة الوعلان من موديلات 2024 لسيارة هيونداي أكسنت وكونا بشكلها الجديد كلياً وألنترا وقراند آي 10، تعزيزاً لشبكة فروع الشركة المنتشرة بمختلف مدن المملكة ومحافظاتها، تلبيةً لرغبات وتطلعات العملاء، بمختلف فئاتهم.
وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات نايف بن محمد الذييب، "إن توقيع الاتفاقية مع (الوعلان)، لشراء ما يزيد على ألف سيارة، موديل 2024، يأتي ضمن خطط وبرامج الشركة التي تستهدف في المقام الأول تحديث أسطول سياراتنا بأحدث الطرازات والموديلات، لمواجهة الطلب المتنامي من جانب عملائنا على التأجير، بجانب حرصنا على الاستمرار في ريادتنا في مجال خدمات التأجير طويل وقصير المدى، الذي يخدم فئات المجتمع كافة".
وأكّد الذييب أن شركة «ذيب لتأجير السيارات»، تربطها شراكة إستراتيجية مع "الوعلان"، تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً، وأن الطرفين أكثر حرصاً على تنمية وتطوير هذه الشراكة، مشيراً إلى أن الشركة سوف تستثمر في نهجها بدعم وتعزيز أسطولها، للارتقاء بمفهوم تأجير السيارات.
وشركة ذيب لتأجير السيارات، هي إحدى أبرز الشركات على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات. وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد.
وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاماً، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل عدد فروعها إلى 56 فرعاً، 14 منها في المطارات الدولية والإقليمية، وبأسطول يتجاوز 27 ألف سيارة.