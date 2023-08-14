لتعزيز أسطولها بأكثر من 1500 سيارة.. اتفاقية تجمع "ذيب لتأجير السيارات" و"الوعلان للتجارة"

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات نايف بن محمد الذييب، "إن توقيع الاتفاقية مع (الوعلان)، لشراء ما يزيد على ألف سيارة، موديل 2024، يأتي ضمن خطط وبرامج الشركة التي تستهدف في المقام الأول تحديث أسطول سياراتنا بأحدث الطرازات والموديلات، لمواجهة الطلب المتنامي من جانب عملائنا على التأجير، بجانب حرصنا على الاستمرار في ريادتنا في مجال خدمات التأجير طويل وقصير المدى، الذي يخدم فئات المجتمع كافة".