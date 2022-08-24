إيقاف صرف "بدل العدوى" عن موظفي "صحة مكة" غير المستحقين.. و"الصحة" تُعلِّق

وفي شكوى تلقتها "سبق" أشار المتضررون من إيقاف الصرف إلى أن توقُّف بدل العدوى عنهم بالرغم من حصولهم على أحكام قضائية، ولديهم قرارات بأعمال إضافية، بحجة أنهم خارج مجال أعمالهم. لافتين إلى أنهم مستمرون في أعمالهم بقرارات رسمية، ولم ينقطعوا عن العمل في مجالاتهم التخصصية، وذلك بقرارات رسمية، إضافة لأعمالهم التخصصية.