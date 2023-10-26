"الجدعان" يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي لتعزيز التعاون في المجالات المالية

وقّع وزيرُ المالية محمد بن عبدالله الجدعان، مذكرةَ تفاهم مع وزير المالية والخزانة في الجمهورية التركية محمد شيمشك، بهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية، وذلك على هامش مبادرة منتدى مستقبل الاستثمار.