"الجدعان" يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي لتعزيز التعاون في المجالات المالية

وقّع وزيرُ المالية محمد بن عبدالله الجدعان، مذكرةَ تفاهم مع وزير المالية والخزانة في الجمهورية التركية محمد شيمشك، بهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية، وذلك على هامش مبادرة منتدى مستقبل الاستثمار.
وأوضح الجدعان أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقًا من العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير المزيد من الشراكات الفاعلة.
وتركّز المذكرة على ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات تطوير القطاع المالي والمالية العامة؛ من خلال تشجيع الفرص وتبادل الخبرات في الموضوعات ذات العلاقة بين الجانبين.