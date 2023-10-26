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"الجدعان" يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي لتعزيز التعاون في المجالات المالية

على هامش منتدى مستقبل الاستثمار.. انطلاقًا من العلاقات المتينة بين البلدين
وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان

وقّع وزيرُ المالية محمد بن عبدالله الجدعان، مذكرةَ تفاهم مع وزير المالية والخزانة في الجمهورية التركية محمد شيمشك، بهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية، وذلك على هامش مبادرة منتدى مستقبل الاستثمار.

وأوضح الجدعان أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقًا من العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير المزيد من الشراكات الفاعلة.

وتركّز المذكرة على ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات تطوير القطاع المالي والمالية العامة؛ من خلال تشجيع الفرص وتبادل الخبرات في الموضوعات ذات العلاقة بين الجانبين.

وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان
منتدى مستقبل الاستثمار

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