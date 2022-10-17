خروف بـ300 ألف ريال في ملتقى القصيم الأول لنوادر الأغنام

وكشف مسؤول اللجنة المنظمة لمزاد ملتقى القصيم الأول لنوادر الأغنام "الحري" منور بن عبدالرحمن الحربي أن مجموع عمليات البيع بلغ نحو ثمانية ملايين ريال، فيما وصل أعلي مزاد للطلي 300 ألف ريال، وآخر وصل لـ200 ألف ريال. مبينًا أن العروض والمبيعات تنوعت على هامش الملتقى؛ فهناك مبيعات التمور التي تجاوزت مبيعاتها 60 ألف ريال، ومباسط العود، ومبيعات لمضخات المياه.. وقد نفدت الكميات المعروضة.