خروف بـ300 ألف ريال في ملتقى القصيم الأول لنوادر الأغنام

شهد مزاد ملتقى القصيم الأول لنوادر الأغنام "الحري"، الذي أُقيم بمحافظة عقلة الصقور بمنطقة القصيم، توافُد هواة هذا النوع من الماشية، وكذلك عمليات بيع كبيرة، من بينها بيع خروف "طلي" بـ300 ألف ريال.
وأشرفت محافظة عقلة الصقور، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وبلدية محافظة عقلة الصقور، على الملتقى.
وسجل الملتقى الأول نجاحًا كبيرًا إثر وجود شركات متخصصة في بيع وعرض احتياج مُربِّي الماشية، كما شهد الملتقى حركة مزادات عالية، وحركة تجارية نشطة، وعمليات بيع مرتفعة، وعروضًا متعددة.
وكشف مسؤول اللجنة المنظمة لمزاد ملتقى القصيم الأول لنوادر الأغنام "الحري" منور بن عبدالرحمن الحربي أن مجموع عمليات البيع بلغ نحو ثمانية ملايين ريال، فيما وصل أعلي مزاد للطلي 300 ألف ريال، وآخر وصل لـ200 ألف ريال. مبينًا أن العروض والمبيعات تنوعت على هامش الملتقى؛ فهناك مبيعات التمور التي تجاوزت مبيعاتها 60 ألف ريال، ومباسط العود، ومبيعات لمضخات المياه.. وقد نفدت الكميات المعروضة.
وشكر منور الحربي إمارة منطقة القصيم ووزارة البيئة والزراعة وبلدية محافظة عقلة الصقور والجهات الأمنية التي شاركت بالتنظيم، من بينها شركات أعلاف، وزَّعت نحو 2000 كيس أعلاف على الحضور من أصحاب المواشي دعمًا لهم.