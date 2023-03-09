فرص وتحديات وجرائم.. ترقّب لانطلاقة ملتقى مكافحة غسل الأموال الـ14 بالرياض

ويتحدث في الملتقى مجموعة من الخبراء المختصين في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال؛ لتسليط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة على المستوى الإقليمي والدولي متعلقة بالجرائم المالية؛ ومن أبرزها ما يتعلق بتطورات المعايير الدولية في مجال المكافحة، والتحديات المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح، وجرائم الاحتيال عبر الإنترنت، والتبعات الناتجة جراء عدم تطبيق النهج القائم على المخاطر في الشمول المالي، والفرص والتحديات المرتبطة بالاعتماد على أطراف ثالثة في تنفيذ بعض أنشطة مكافحة غسل الأموال.