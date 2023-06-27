"القيادة" تهنئ رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية بمناسبة فوزه بولاية ثانية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، بمناسبة فوزه بولاية ثانية وأدائه اليمين الدستورية.
وقال الملك المفدى: "بمناسبة فوزكم بولاية ثانية وأدائكم اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في الجمهورية الهيلينية؛ يَسُرُّنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للسيد كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وقال سمو ولي العهد: "بمناسبة فوزكم بولاية ثانية وأدائكم اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في الجمهورية الهيلينية؛ يَسُرّنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والرقي".