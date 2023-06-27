"القيادة" تهنئ رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية بمناسبة فوزه بولاية ثانية

وقال الملك المفدى: "بمناسبة فوزكم بولاية ثانية وأدائكم اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في الجمهورية الهيلينية؛ يَسُرُّنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".