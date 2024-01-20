"أرماح الرياضية" بعلامتها "B_FIT" تشارك في أكبر معرض رياضي في السعودية

وأشاد "الحقباني" بالفعاليات والأنشطة المتنوّعة التي يتضمّنها المعرض، مشيرًا إلى أنه يعتبر إحدى الوجهات المثالية للمهتمّين من مختلف فئات المجتمع، خاصة الجهات الرياضية، وفئة المحترفين، والكيانات والأفراد المهتمين بمجال اللياقة البدنية بشكل عام، مقدمًا شكره وتقديره للقائمين بأمر المعرض، وحرصهم على التنوع في المشاركة التي تتيح لـ"أرماح الرياضية" طرح تجربتها وخبراتها في مجال تخصصها.