"أرماح الرياضية" بعلامتها "B_FIT" تشارك في أكبر معرض رياضي في السعودية

تشارك "أرماح الرياضية" من خلال علامتها الرياضية لأندية "B_FIT" في أكبر معرض رياضي عالمي من نوعه في مجالات الرياضة واللياقة البدنية والتغذية الصحية، في معرض "جدة فت إكسبو - JED FIT Expo"، كراعٍ ذهبي خلال الفترة "18-20" يناير 2024، وسط مشاركة واسعة لأكثر من "250" علامة تجارية، والذي يتضمّن عدة أنشطة؛ مثل حصص رياضية جماعية، وبطولة لكمال الأجسام، ومسابقات وعروض تنافسية.
وتتضمّن أعمالُ وفعاليات المعرض في نسخته الثانية بمقر "سوبردوم جدة"، والذي يحظى بمشاركة محلية ودولية كبيرة؛ معارضَ للأندية الرياضية، الأدوات والمعدات الرياضية، الملابس والأغذية الصحية، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية؛ سعيًا لتعزيز أهمية اتباع نمط حياة صحي مليء بالنشاط والحيوية، كوجهة مثالية للمهتمين باللياقة البدنية بشكل عام من أفراد وشركات ومؤسسات، وجهات أخرى ذات علاقة.
وتعليقًا على المشاركة في هذا المعرض، قال الرئيس التنفيذي التجاري لـ"أرماح الرياضية"، الأستاذ عبدالملك الحقباني: "تأتي مشاركتنا في هذا الحدث الرياضي العالمي لمواصلة دورنا في الارتقاء بمفهوم الرياضة بصورة عامة، واللياقة البدنية بصورة خاصّة، ولتعزيز الوعي بأهمية ممارسة مختلف أنواع الرياضة، باعتبارها جسرًا للتواصل والتعارف وقناة للتآلف، كنشاط حيوي يستهدف الارتقاء بنمط الحياة".
وأشاد "الحقباني" بالفعاليات والأنشطة المتنوّعة التي يتضمّنها المعرض، مشيرًا إلى أنه يعتبر إحدى الوجهات المثالية للمهتمّين من مختلف فئات المجتمع، خاصة الجهات الرياضية، وفئة المحترفين، والكيانات والأفراد المهتمين بمجال اللياقة البدنية بشكل عام، مقدمًا شكره وتقديره للقائمين بأمر المعرض، وحرصهم على التنوع في المشاركة التي تتيح لـ"أرماح الرياضية" طرح تجربتها وخبراتها في مجال تخصصها.
يُذكَر أن معرض "جدة فت إكسبو - JED FIT Expo" يحظى بمشاركة واسعة من عدة جهات محلية وعالمية؛ أبرزها شركات الأندية الرياضية، والأجهزة الرياضية، وقطاع الأطعمة الصحية، والمكملات الغذائية، وتطبيقات الصحة والرياضة، ومراكز العلاج الطبيعي، وشركات الملابس والإكسسوارات الرياضية، وغيرها من القطاعات ذات العلاقة.