نجاح 64 حالة تركيب مفاصل وإصابات رياضية بمستشفى الأمير متعب بسكاكا

تمكَّن فريق جراحة العظام, في وحدة مناظير المفاصل والركبة والكتف, بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، من التعامل بنجاح مع 64 حالة, خلال الأشهر الأربعة الماضية, من بينها استبدال وتركيب مفاصل صناعية, وحالات رياضية.
وأوضحت "صحة الجوف" أن الفريق نجح في استبدال وتركيب مفصل لـ 35 حالة مفصل للركبة, و3 حالات تركيب مفاصل للكتف, كما نجح في إجراء 26 حالة منظار إصابات رياضية, من بينها قطع الرباط الصليبي والغضاريف وخلع الكتف.
وأشارت إلى تسجيل الفريق عدة نجاحات في عدد من الجراحات النوعية التي تُجرى لأول مرة من نوعها بالمنطقة, إضافةً إلى استقبال عدد من الحالات من خارج المنطقة؛ لإجراء الجراحات لها.