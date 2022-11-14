نجاح 64 حالة تركيب مفاصل وإصابات رياضية بمستشفى الأمير متعب بسكاكا

وأشارت إلى تسجيل الفريق عدة نجاحات في عدد من الجراحات النوعية التي تُجرى لأول مرة من نوعها بالمنطقة, إضافةً إلى استقبال عدد من الحالات من خارج المنطقة؛ لإجراء الجراحات لها.