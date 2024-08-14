أجواء عسير الخلابة تلهب حماس الجماهير في اليوم الأول لكأس الدرعية للسوبر السعودي 2024

يذكر أن زيارة السعودية أصبحت أكثر يسرّا وسهولة من أي وقت مضى؛ حيث توفر عددًا من التأشيرات التي تتيح حضور الفعاليات والزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة؛ مثل تأشيرة السياحة وتأشيرة المرور وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع إمكانية إصدار التأشيرة إلكترونيًا أو عند الوصول لمواطني 66 دولة، وللمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكنهم القدوم للمملكة عدة مرات والإقامة لفترة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة.