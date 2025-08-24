خطة مرورية في شقراء لتنظيم السير مع انطلاقة العام الدراسي

وتوزعت فرق المرور منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في الطرق الرئيسية، وميادين المحافظة، ومداخل المدارس، لتنظيم الحركة وإرشاد قائدي المركبات، بإشراف مباشر من مدير شعبة مرور شقراء، العقيد عبدالرحمن العصيمي.