محليات
خطة مرورية في شقراء لتنظيم السير مع انطلاقة العام الدراسي
نفذت شعبة مرور محافظة شقراء خطة مرورية ميدانية لتنظيم حركة السير بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بهدف تسهيل تنقّل الطلاب والكوادر التعليمية، وتعزيز السلامة المرورية في محيط المدارس.
وتوزعت فرق المرور منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في الطرق الرئيسية، وميادين المحافظة، ومداخل المدارس، لتنظيم الحركة وإرشاد قائدي المركبات، بإشراف مباشر من مدير شعبة مرور شقراء، العقيد عبدالرحمن العصيمي.
وتهدف الخطة إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى الطلاب، من خلال مشاهدتهم رجال المرور وهم ينظّمون السير في الميدان، إضافة إلى توعية قائدي المركبات بضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات المرور، لضمان انطلاقة آمنة ومنظمة للعام الدراسي.