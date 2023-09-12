حادث مروع أظهر عظام جمجمته.. 4 عمليات عاجلة ترمم وجه طفل في جدة

وأوضحت "صحة جدة"، أن الطفل المصاب حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى عن طريق الإسعاف، وتمت مباشرة الحالة على الفور وعمل الإسعافات الأولية له من قِبَل الأطباء، وعند حضوره كان يعاني من تمزق في عضلات الجبهة وظهور عظام الجمجمة، وقرر الفريق الطبي نقله للعناية المركزة للأطفال لتلقي الرعاية الطبية الفائقة قبل إدخاله غرفة العمليات؛ حيث أجريت له 4 عمليات عاجلة ما بين علاج تمزق الجبهة وترميم الجروح التي تعرض لها، لحين استقرار حالته والتأكد من نجاح العمليات الـ4 التي تمت.