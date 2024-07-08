نائب وزير الخارجية يؤكد حرص قيادة المملكة على عودة الأمن والاستقرار للسودان واستئناف المفاوضات

كما أكد نائب وزير الخارجية لرئيس مجلس السيادة في السودان ترحيب المملكة ودعمها لجميع الجهود الأممية والدولية الهادفة إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وللجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، التي من شأن تضافرها الدفع نحو استكمال ما تم التوصل إليه في "جدة 1 ، وجدة 2".