"كوب 16".. الرياض يستعرض الدور الحيوي للتكنولوجيا في توفير أدوات لمواجهة تدهور الأراضي

ومن بين هذه التقنيات التي باتت تستخدم على نطاق واسع: الاستشعار عن بعد، والأقمار الصناعية، والطائرات بدون طيار؛ حيث يمكنها أن تقدم للباحثين والخبراء الزراعيين وأصحاب المشاريع الريادية، وحتى كبار المزارعين؛ بيانات دقيقة عن خصائص التربة، مثل الرطوبة والكثافة ودرجة الخصوبة، ليس هذا فحسب، بل يمكن توظيف هذه البيانات في الكشف المبكر عن المناطق المعرضة للتدهور، وتبرز أهمية التكنولوجيا الحيوية في تطوير البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والكائنات الحية الدقيقة التي تعزز جودة التربة، فضلًا عن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحليل الأنماط وتقديم حلول ذكية ومستدامة.