شركة رضوى السعودية الغذائية المحدودة.. رفيقة موائد العائلات السعودية

تُجدّد شركة رضوى السعودية الغذائية المحدودة فخرها بمكانتها كإحدى أبرز العلامات الوطنية الرائدة في قطاع الأغذية بالمملكة، مؤكدةً التزامها بمواكبة رؤية المملكة 2030، بمسيرة امتدت لأكثر من 45 عاماً من العطاء والجودة. منذ انطلاقتها في سبتمبر عام 1980، شكّلت شركة رضوى السعودية الغذائية علامة فارقة في قطاع الأغذية بالمملكة، من خلال العمل المتواصل من أرض الوطن، معتمدة على مزارعها المحلية ودمجها مع التقنيات الحديثة من الخارج، لتقدّم منتجات غذائية بمعايير عالمية.
وقد كان تأسيس الشركة ثمرة لرؤية وإصرار المؤسسين الأوائل، حيث يُعد الفارس طارق عبدالهادي طاهر أحد المؤسسين الرئيسيين الذين أسسوا الشركة منذ بدايتها، إلى جانب والده الشيخ عبدالهادي حسن طاهر رحمه الله، وأخيه خالد عبدالهادي طاهر رحمه الله، ليضعوا معاً اللبنة الأولى لمسيرة نجاح امتدت لأكثر من أربعة عقود.
وينعكس ذلك في كلمة رئيس مجلس الإدارة، الفارس طارق عبدالهادي طاهر، حيث قال: “العمل كفريق واحد، استخدام أفضل المعدات الإنتاجية العالمية، الاستفادة من أفضل الخبرات المحلية والأجنبية، والالتزام بأعلى المقاييس الدولية في جميع أنشطة الشركة، هي من أهم عوامل نجاح شركة رضوى.
“ وخلال هذه العقود، لم يكن حضورها مجرد علامة على رفوف الأسواق، بل رفيقاً دائماً على موائد العائلات السعودية وفي مناسباتهم الخاصة. فمنتجاتها تعكس قيم الكرم والأصالة التي يعتز بها المجتمع السعودي، لتبقى شاهداً على تطور صناعة الغذاء المحلية، وشريكاً في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وفي إطار مواكبتها لرؤية المملكة 2030، تواصل شركة رضوى السعودية الغذائية الابتكار وتطوير خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات المستهلك، بما يُسهم في دعم الأمن الغذائي وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء الوطن.
ومع حلول اليوم الوطني الـ95، تؤكد الشركة أنها ستبقى، كما كانت دائماً، علامة تجارية سعودية أصيلة “من الوطن ولأجل الوطن”، تنمو مع ازدهار المملكة.