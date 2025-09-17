شركة رضوى السعودية الغذائية المحدودة.. رفيقة موائد العائلات السعودية

تُجدّد شركة رضوى السعودية الغذائية المحدودة فخرها بمكانتها كإحدى أبرز العلامات الوطنية الرائدة في قطاع الأغذية بالمملكة، مؤكدةً التزامها بمواكبة رؤية المملكة 2030، بمسيرة امتدت لأكثر من 45 عاماً من العطاء والجودة. منذ انطلاقتها في سبتمبر عام 1980، شكّلت شركة رضوى السعودية الغذائية علامة فارقة في قطاع الأغذية بالمملكة، من خلال العمل المتواصل من أرض الوطن، معتمدة على مزارعها المحلية ودمجها مع التقنيات الحديثة من الخارج، لتقدّم منتجات غذائية بمعايير عالمية.