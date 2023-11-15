"العجمي": غزة تكشف صمت المجتمع الدولي المخيّب للآمال مع الأحداث المأساوية

قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي إن العالم يشهد حالة طارئة في غزة، حيث يتعرض الأبرياء، سواء كانوا نساءً أو أطفالاً أو مدنيين، للقتل والتهجير بسبب العنف الذي تشنه آلة الحرب الإسرائيلية، في حين تتسارع النداءات لوقف هذه المأساة وتقديم المساعدات الإنسانية، ولكن يبدو أن صوت المجتمع الدولي يتسم بالصمت المخيّب للآمال.