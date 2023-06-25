إجراء أكثر من 270 عملية قسطرة وقلب مفتوح للحجاج في مدينة الملك عبدالله الطبية

وأكدت أن ذلك يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير جميع الإمكانيات التخصصية والطاقات التي تعمل على مدار الساعة لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى، عبر منظومة علاجية متقدمة، وبسعةٍ سريرية تبلغ 550 سريرًا، من خلال قوى عاملة إشرافية، وطبية، وفنية، ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني.