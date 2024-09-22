المهنا: "نحلم ونحقق" شعار ٌ لليوم الوطني السعودي الـ94 وتجسيدٌ للنهضة الشاملة للمملكة في مختلف الميادين
رفع الرئيـس التنفــيذي والعضو المنتدب لـ "طيران ناس"، بندر المهنا، التهاني إلى خـادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سـعود – حفظهما الله – بمناسبة الذكرى الـ94 لليـوم الوطـني للمملـكة العـربية السـعودية وتوحيد المملكة على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه.
وقال المهنا "نحتفل بذكرى اليوم الوطني هذا العام تحت شعار "نحلم ونحقق"، بينما تشهد المملكة فصولاً جديدة وبشائر من الانجاز في نهضتها التنموية الشاملة، وفقاً لرؤية السعودية 2030 التي فتحت الآفاق لتعزيـز التقـدم والازدهـار، وتمـكين أبنـاء وبنات الوطـن وتعزيز مكانة المملكة عالمياً في مختلف الميادين، ولا شك أن الرخاء والنماء والازدهار الذي تشهده المملكة العربية السعودية في هذا العهد الميمون لم يكن ليتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم السياسة الحكيمة التي انتهجتها الدولة بإلهام من رؤية 2030 الطموحة، التي مثلت خارطة الطريق للتقدم في مجالات الطيران والسياحة إضافة إلى تحقيق قفزات نوعية وفي المؤشرات العالمية وأرقام النمو". مشيراً إلى أن قطاع الطيران والسياحة يعيش أزهى عصوره بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع، وانعكس أثره على أداء الناقلات الوطنية بتحقيق فقزات في عدد المسافرين ومعدلات الإركاب وعدد الوجهات المرتبطة بالمملكة، بالتوائم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستضافة 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.
وأضاف "يفخر طيران ناس بأن يكون جزءًا لا يتجزأ من نجاحات الوطن الغالي من خلال العمل وفقاً لتطلعات وتوجهات قيادتنا الرشيدة التي تعكس حرصها على رفع كفاءة قطاع الطيران المدني في المملكة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص لمواكبة التطورات التي تشهدها صناعة الطيران المدني إقليمياً وعالمياً، وهي التوجهات التي استلهمها طيران ناس في إطلاق خطته الاستراتيجية للنمو والتوسع، تحت شعار “نربط العالم بالمملكة".
وأشار المهنا إلى أن طيران ناس أسهم في تأكيد ريادة المملكة بقطاع الطيران بتعزيز مكانته العالمية ضمن أربع أفضل شركات للطيران الاقتصادي في العالم لعام 2024 بحسب منظمة سكاي تراكس العالمية والحفاظ على الصدارة في الشرق الأوسط للعام السابع على التوالي.
وختم قائلا " طيران ناس يدرك حجم المسؤوليات مع استضافة المملكة لأحداث عالمية مثل معرض اكسبو 2030، ويضع نصب عينيه تحقيق المزيد من النجاحات التي تعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للسياحة والسفر".