المهنا: "نحلم ونحقق" شعار ٌ لليوم الوطني السعودي الـ94 وتجسيدٌ للنهضة الشاملة للمملكة في مختلف الميادين

وقال المهنا "نحتفل بذكرى اليوم الوطني هذا العام تحت شعار "نحلم ونحقق"، بينما تشهد المملكة فصولاً جديدة وبشائر من الانجاز في نهضتها التنموية الشاملة، وفقاً لرؤية السعودية 2030 التي فتحت الآفاق لتعزيـز التقـدم والازدهـار، وتمـكين أبنـاء وبنات الوطـن وتعزيز مكانة المملكة عالمياً في مختلف الميادين، ولا شك أن الرخاء والنماء والازدهار الذي تشهده المملكة العربية السعودية في هذا العهد الميمون لم يكن ليتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم السياسة الحكيمة التي انتهجتها الدولة بإلهام من رؤية 2030 الطموحة، التي مثلت خارطة الطريق للتقدم في مجالات الطيران والسياحة إضافة إلى تحقيق قفزات نوعية وفي المؤشرات العالمية وأرقام النمو". مشيراً إلى أن قطاع الطيران والسياحة يعيش أزهى عصوره بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع، وانعكس أثره على أداء الناقلات الوطنية بتحقيق فقزات في عدد المسافرين ومعدلات الإركاب وعدد الوجهات المرتبطة بالمملكة، بالتوائم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستضافة 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.